Более 7 тысяч тонн песко-соляной смеси израсходовали за сутки при обработке дорог Нижегородской области Общество

Более 7 тысяч тонн песко-соляной смеси израсходовали за минувшие сутки при обработке дорог Нижегородской области, сообщает Главное управлении автомобильных дорог региона.

Стоит отметить, что в ночь на 29 марта в связи с прогнозируемым снегом и метелью количество единиц техники для уборки дорог было увеличено с 341 до 407 единиц.

В случае необходимости дополнительной срочной расчистки на отдельных участках дорог, техника оперативно перераспределяется благодаря оперативному обмену информацией с МЧС, ГИБДД и администрациями районов города и области.

Напомним, что работы по зимнему содержанию автомобильных дорог обеспечиваются круглосуточно.

Как сообщалось ранее, колебания температуры от -5° до +2° ожидаются в Нижегородской области на этой неделе.