Финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области будет увеличено почти до 400 млн рублей Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области будет увеличено почти до 400 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, объем финансирования нацпроекта "Культура" в Нижегородской области в 2022 году увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2021-м и составит 398,7 млн рублей. Из них 264,6 млн рублей составят средства федерального бюджета, 113,1 млн – регионального, 20,9 млн – местных бюджетов.

Средства будут направлены на модернизацию шести модельных библиотек, создание двух виртуальных концертных залов, капитальный ремонт пяти сельских домов культуры и 10 детских школ искусств.

Также 16 детских школ искусств, Арзамасский музыкальный колледж и хоровой колледж им. Л.К. Сивухина получат в этом году музыкальные инструменты и оборудование.

Кроме того, с 2022 года впервые по нацпроекту предусмотрена возможность финансирования ремонтов муниципальных музеев: в Нижегородской области средства на эти цели будут выделены для ремонта музея "Усадьба Худякова" в Балахне и музейно-выставочного центра в Перевозе.

По словам заместителя министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, 89 млн рублей из регионального бюджета будет направлено на подготовку проектов капремонта восьми сельских клубов, 12 детских школ искусств, четырех музеев, а также на проектирование модульного дома культуры на 100 мест.

Ранее сообщалось, что более двух млрд рублей выделено на развитие культуры в Нижнем Новгороде на 2022 год.