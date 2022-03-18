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Общество

Генпрокуратура России снизит количество проверок бизнеса

30 марта 2022 12:18  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Генпрокуратура России снизит количество проверок бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в условиях санкционного давления на Россию будут приняты меры по созданию комфортных условий для бизнеса путем избавления его от излишних проверок любых контролирующих структур.

В целях ее реализации Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в указании от 11 марта 2022 года обязал своих подчиненных обеспечить "своевременную отмену контролирующими органами плановых проверок и иных контрольных мероприятий, в отношении которых введен мораторий, а также соблюдение ограничений на проведение внеплановых проверок и контрольных  мероприятий, выдачу предписаний".

Сообщается, что секвестирование планов контролеров уже практически завершено. Под надзором прокуроров ими отменено около 200 тысяч соответствующих мероприятий (из 292 тысяч первоначально запланированных). 

Также прокурорам поручено пресекать любое незаконное вмешательство государственных органов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках уголовно-процессуального и административного производства, оперативно-разыскной деятельности.

Одновременно Генпрокуратурой России принят ряд организационно-распорядительных мер для снижения количества проверок прокуроров низового звена в отношении субъектов предпринимательства. Теперь их проведение возможно исключительно с согласия руководителя прокуратуры региона или приравненной к ней специализированной прокуратуры. А в IT-компании любое надзорное мероприятие можно провести, лишь располагая сведениями о грубых нарушениях ею законов, влекущих причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, либо угрозу их причинения, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данные нововведения призваны существенно снизить надзорную нагрузку на бизнес.

Ранее Владимир Путин подписал указ о новых льготах для IT-компаний из России.

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Теги:
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