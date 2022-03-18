Работники нижегородской "Почты России" написали коллективное обращение в госинспекцию труда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работники нижегородской "Почты России" написали коллективное обращение в госинспекцию труда. Об этом сообщила Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, в инспекцию труда поступило коллективное обращение работников АО "Почта России" об отсутствии периодического медицинского осмотра работников и плохие антисанитарийные условия труда. Также заявители сообщают о других нарушениях.

Госинспекция труда в Нижегородской области планировала провести профилактический визит, однако "Почта России" направила в ведомство уведомление об отказе в его проведении.

В настоящее время Инспекция принимает меры по соблюдению компанией трудового законодательства и прав работников АО "Почта России".

Ранее сообщалось, что "мертвые души" работали в отделении "Почты России" в Балахне.