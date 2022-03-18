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Работники нижегородской "Почты России" написали коллективное обращение в госинспекцию труда. Об этом сообщила Госинспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, в инспекцию труда поступило коллективное обращение работников АО "Почта России" об отсутствии периодического медицинского осмотра работников и плохие антисанитарийные условия труда. Также заявители сообщают о других нарушениях.
Госинспекция труда в Нижегородской области планировала провести профилактический визит, однако "Почта России" направила в ведомство уведомление об отказе в его проведении.
В настоящее время Инспекция принимает меры по соблюдению компанией трудового законодательства и прав работников АО "Почта России".
Ранее сообщалось, что "мертвые души" работали в отделении "Почты России" в Балахне.
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