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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,5% в Нижегородской области

31 марта 2022 10:59  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,5% в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, в период с 21 по 27 марта на территории Нижегородской области регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ на 14,5 % по совокупному населению, по Нижнему Новгороду – на 13,9%.

Также отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на 11%.

В случае регистрации заболеваемости респираторным инфекциями в образовательном учреждении Управлением Роспотребнадзора вводятся ограничительные мероприятия. По данным на 31 марта в 1,3 % (в том числе в 1 детсаду- полностью) образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен воспитательный процесс.

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы, детсады и другие организованные коллективы.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

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Теги:
Грипп Коронавирус Роспотребнадзор
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