Куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, в одной из проб, взятой в рамках пищевого мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, в яйцах было обнаружено наличие метронидазола.

Сообщается, что с начала года это первый случай выявления лекарственного препарата из 35 исследованных проб подобной пищевой продукции.

Специалисты референтного центра рассказали, что метронидазол используется для лечения целого ряда инфекций. Средство распространено среди птицеводов и активно используется для лечения заражений домашней птицы.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" не допускает содержание остатков таких веществ в пищевой продукции, так как длительное использование в пищу продуктов, содержащих нитроимидазолы, может вызывать неблагоприятные для здоровья последствия и способствовать развитию устойчивых форм микробов.

Ранее сообщалось, что куриные полуфабрикаты с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области.