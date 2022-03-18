Предостережения магазинам одежды иностранных торговых марок направлены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трудинспекция направила предостережения магазинам одежды иностранных торговых марок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в целях недопущения нарушения трудового законодательства в организациях, уходящих с рынка труда, инспекция труда в Нижегородской области выдала предостережения компаниям торговых марок Sephora, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pandora, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Zarina, Lime и Lush.

Также в магазины запланированы профилактические визиты, в рамках которых компаниям будут даны разъяснения действующих норм трудового законодательства в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации.

Ранее Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила магазин Levi's о недопустимости нарушения трудового законодательства.