Уголовное дело в отношении ДУК возбуждено в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело в отношении домоуправляющей компании возбуждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, организация, управляющая многоквартирным домом №94 по ул. Интернациональной в Канавинском районе, не проводила работы по обслуживанию инженерных систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, несмотря на то, что жильцы с 2017 года регулярно оплачивали данные услуги.

Кроме того, компания не проводила работы по очистке кровли дома от снега и наледи.

По итогам проверки в отношении организации было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что ГЖИ оштрафовала две кстовские домоуправляющие компании.