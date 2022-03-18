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Политика

Наталья Назарова: Наши западные партнеры, дезинформируя мировое сообщество, пытаются нас расколоть

04 апреля 2022 15:36  [80] Политика

"Последние показатели ВЦИОМ показывают, что российское общество солидарно с политикой и решением главы государства: 76% населения поддерживают проведение специальной военной операции, доверяют Российской армии - 89% наших граждан", - заявила депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова, говоря о данных опроса, который проводился 30 - 31 марта.

Напомним, согласно данным ВЦИОМ, около 80% населения России одобряет деятельность Владимира Путина. Рейтинг личного одобрения президента России Владимира Путина с середины января 2022 года вырос на 14,8 процентных пунктов. Такие данные приводит ВЦИОМ на основании рейтингов доверия политикам и оценки работы президента и правительства населением.

Политологи объясняют рост тем, что фактор информационной атаки на Россию даёт обратный эффект: чем сильнее и чем более явно атакуют президента, тем сильнее поддержка.

"Это не просто цифры, это доказательство того, что мы едины! Мы поддерживаем своего Президента и доверяем ему!", - отметила депутат Госдумы РФ.

"Наши западные партнеры, дезинформируя мировое сообщество, пытаются нас расколоть, сделать уязвимыми. Но они в очередной раз ошиблись. Все информационно-санкционные усилия тщетны", - сказала она в заключение.

СПРАВКА:
Опрос проводился посредством телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории РФ. В течение семи дней было опрошено 11 200 человек.

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Теги:
Государственная Дума Депутаты Рейтинг
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