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Коммунальщики Дзержинска с начала года по требованию ГЖИ отремонтировали 11 подъездов. Об этом сообщили в ГЖИ Нижегородской области.
Согласно информации, 5 апреля в подъезде дома №6 по ул. Петрищева в Дзержинске инспекторы проверили качество ремонта.
В октябре 2021 года житель этого подъезда обратился в ГЖИ по вопросу ненадлежащего состояния помещения. В ходе проверки специалисты выявили отслоения краски и штукатурки, а также сломанные почтовые ящики.
По требованию Госжилинспекции домоуправляющая компания провела ремонт лестничных маршей и холла первого этажа, а также замену почтовых ящиков.
В ГЖИ напоминают: если домоуправляющая компания не исполняет свои обязательства по содержанию общего имущества многоквартирного дома, жителям нужно сначала обращаться с заявлением в ДУК или ТСЖ, а затем, если бездействие коммунальной организации продолжится, - в Госжилинспекцию.
Ранее сообщалось, что подъезды в доме на улице Бринского были отремонтированы по требованию нижегородской ГЖИ.
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