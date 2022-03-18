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Общество

Коммунальщики Дзержинска с начала года по требованию ГЖИ отремонтировали 11 подъездов

05 апреля 2022 18:15  [25] Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальщики Дзержинска с начала года по требованию ГЖИ отремонтировали 11 подъездов. Об этом сообщили в ГЖИ Нижегородской области.

Согласно информации, 5 апреля в подъезде дома №6 по ул. Петрищева в Дзержинске инспекторы проверили качество ремонта.

В октябре 2021 года житель этого подъезда обратился в ГЖИ по вопросу ненадлежащего состояния помещения. В ходе проверки специалисты выявили отслоения краски и штукатурки, а также сломанные почтовые ящики.

По требованию Госжилинспекции домоуправляющая компания провела ремонт лестничных маршей и холла первого этажа, а также замену почтовых ящиков.

В ГЖИ напоминают: если домоуправляющая компания не исполняет свои обязательства по содержанию общего имущества многоквартирного дома, жителям нужно сначала обращаться с заявлением в ДУК или ТСЖ, а затем, если бездействие коммунальной организации продолжится, - в Госжилинспекцию.

Ранее сообщалось, что подъезды в доме на улице Бринского были отремонтированы по требованию нижегородской ГЖИ.

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Теги:
ГЖИ ДУК Ремонтные работы
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