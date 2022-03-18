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Новые кассы дальнего следования открылись на ж/д вокзалах Заволжья и Бора. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Согласно информации, на Бору касса открылась в здании железнодорожного вокзала "Моховые горы" по адресу ул. Крупской, 15. В ней можно будет приобрести билет в том числе пассажирам, имеющим право на льготный проезд.
Режим работы ежедневный - с 5:10 до 20:30. Перерыв с 9:30 до 13:20.
Также новая касса дальнего следования открылась на железнодорожном вокзале в Заволжье по адресу ул. Привокзальная, 9.
Режим работы: с 8:00 до 17:30, кроме вторника и четверга; перерыв с 13:00 до 14:00.
Ранее сообщалось, что летние электрички в Нижегородской области начнут работать с 9 апреля.
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