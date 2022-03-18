Автостанцию "Сенную" снесут в сентябре 2022 года Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автостанцию "Сенную" снесут в сентябре 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, снос еще не начался, но в связи с попаданием в зону строительства станции метро "Сенная" автостанция будет демонтирована. Планируется, что это произойдет в сентябре 2022 года.

Также в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что автостанция находится в собственности Нижнего Новгорода, она была изъята у арендатора 1 марта. Сейчас он снимает и вывозит принадлежащее ему имущество.

На данный момент площадка перед автостанцией по-прежнему используется для посадки и высадки пассажиров.

В настоящее время в рамках продления нижегородского метро проводятся следующие работы: проектирование и согласование с владельцами документации по выносу коммуникаций из зоны строительства у отеля "Ибис", разработка и согласование проекта планировки межевания территории, обустройство строительного городка и бурение скважин для инженерно-геологических изысканий на всех строительных площадках.

Ранее сообщалось, что график работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился.