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График работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на правительство Нижегородской области.
Согласно информации, правительство региона не получало каких-либо официальных уведомлений об изменении сроков строительства метро.
В настоящее время отставаний от графика работ нет.
Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что строительство метро в Нижнем Новгороде будет продолжено. По его словам, почти все имеющееся на строительстве оборудование российское.
Напомним, что правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком начало работу по импортозамещению при строительстве метро.
Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.
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