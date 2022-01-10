График работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

График работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Согласно информации, правительство региона не получало каких-либо официальных уведомлений об изменении сроков строительства метро.

В настоящее время отставаний от графика работ нет.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что строительство метро в Нижнем Новгороде будет продолжено. По его словам, почти все имеющееся на строительстве оборудование российское.

Напомним, что правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком начало работу по импортозамещению при строительстве метро.

Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.