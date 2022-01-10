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Общество

График работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился

15 марта 2022 14:45  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

График работ по строительству метро в Нижнем Новгороде не изменился. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на правительство Нижегородской области.

Согласно информации, правительство региона не получало каких-либо официальных уведомлений об изменении сроков строительства метро.

В настоящее время отставаний от графика работ нет.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что строительство метро в Нижнем Новгороде будет продолжено. По его словам, почти все имеющееся на строительстве оборудование российское.

Напомним, что правительство Нижегородской области совместно с подрядчиком начало работу по импортозамещению при строительстве метро. 

Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.

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Теги:
Метро Строительство
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