Михаил Мишустин: "Возможность запуска первых участков трассы М-12 мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах" Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчётом правительства о проделанной в 2021 году работе. Он сообщил, что в прошлом году на опережающее финансирование российских магистралей было выделено почти 425 млрд рублей.

По словам Мишустина, на ближайшие три года распределено ещё 163 млрд рублей. При этом, по поручению президента России на данные цели будет выделено дополнительные 120 млрд рублей, что поможет с опережением достичь национальных целей развития.

В частности, уже началась реализация крупного инфраструктурного проекта "Восток – Запад" общей протяжённостью более 1,6 тыс. км.

"Возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва – Казань мы рассматриваем в текущем и следующем годах. Что касается дороги Москва – Екатеринбург, то сейчас ведется проектирование и подготовка территории. Но уже в этом году перейдем к полномасштабному строительству", - сказал глава кабмина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что строительство трассы М-12 имеет серьёзное значение для региональной экономики.

В частности, новая магистраль позволит дополнительно создавать сотни новых рабочих мест в различных областях - промышленности, торговле, сфере услуг и туризма.

"Рядом с трассой находятся основные достопримечательности туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Их ежегодно посещают десятки тысяч людей. Теперь путь в регион станет проще и комфортнее, а у бизнеса появятся новые возможности", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, во время отчёта кабинета министров РФ в Госдуме Михаил Мишустин также заявил, что на строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде уже предусмотрено финансирование.