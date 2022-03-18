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Общество

Программа туристического кешбэка продлена еще на неделю

08 апреля 2022 09:51  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Программа туристического кешбэка продлена еще на неделю. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства за 2021 год перед депутатами Госдумы.

По его словам, программа должна была завершится досрочно - 9 апреля.

Тем не менее, в настоящее время принято решение продлить окно продаж по программе туристического кешбэка до 15 апреля.

"Программа возврата части стоимости за путевку быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много. Правительство приняло решение – продлить ее до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", - сказал Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что меры поддержки туристической отрасли будут реализованы в Нижегородской области.

Российское правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. В частности, льготы смогут получить владельцы гостиниц и иных средств размещения.

СПРАВКА:

Согласно условиям программы, граждане России могут приобрести тур по России со скидкой в 20%. Отправиться в поездку в рамках программы кешбэка можно до 30 июня, включая майские праздники. На карту "Мир" при покупке тура или бронировании отеля вернут 20% от суммы каждой транзакции по карте (максимум 20 тысяч рублей). Выбрать предложение можно на сайте мирпутешествий.рф, купить тур или отель с кешбэком можно на сайтах туроператоров (онлайн) и в турагентствах.

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Теги:
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