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Общество

Кипр упрощает правила въезда для туристов с 18 апреля

08 апреля 2022 10:35  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Кипр упрощает правила въезда для туристов с 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Согласно информации, с 18 апреля в стране упраздняется цветовая категоризация стран, также теперь не нужно заполнять формы CyprusFlightPass. 

Кроме того, отменяется обязательный платный тест на коронавирус по прибытию для непривитых туристов, но при этом сохраняется требование о предъявлении справки об отрицательном экспресс-тесте (не старше 24 часов) или ПЦР-тесте (не старше 72 часов).

Для привитых россиян для въезда на Кипр потребуется предъявить сертификат о вакцинации одобренными препаратами. Из российских это "Спутник V" и "Спутник Лайт" в качестве дополнительной прививки.

Отмечается, что туристам все еще необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или справку об отрицательном тесте при посещении ресторанов или кафе.

Напомним, что в настоящее время в расписании нижегородского аэропорта запланированы вылеты в город Пафос (Кипр). Осуществлять их планирует авиакомпания "Redwings", начиная со 2 мая.  Тем не менее, в настоящее время авиасообщение с Кипром закрыто.

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Теги:
Туризм
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