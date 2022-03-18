Нижегородские коммунальщики приступили к очистке мостов в рамках месячника по благоустройству Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские коммунальщики приступили к очистке мостов в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, сотрудники подрядных организаций 8 апреля провели мойку бортового камня и очистку прибордюрных полос на метромосту, Канавинском и Молитовском мостах.

По словам главы Канавинского района Александра Вовненко, уже составлен план работ в выходные дни. Так, будет проведена полная уборка метромоста, улиц Сергей Акимова и Октябрьской революции.

В Московском районе 8 апреля проходила очистка центральных магистралей - ул. Березовской и Московского шоссе. Также 200 дворников приводят в порядок придомовые территории.

Рабочие в Автозаводском районах провели работы на Ватутина, Строкина, Коломенской, Школьной, пр. Кирова и других. Уборкой придомовых территорий района занимаются более тысячи сотрудников домоуправляющих компаний и ТСЖ.

В Приокском районе в ночь с пятницы на субботу начнется фрезеровка асфальта на проспекте Гагарина. Работы пройдут возле остановки "Музей Сахарова", где образовалась колея. Всего за выходные будут отремонтированы карточным ремонтом четыре участках проспекта.

Комплексные работы по очистке территории от мусора на газонах и прибордюрных полос на улицах Академика Сахарова, Ижорской, Тунгусской, Невзоровых, Барминской, Окском съезде и проспекте Гагарина в Советском районе.

Более 70 сотрудников МБУ "Центр" в Нижегородском районе убрали мусор и подмели проезжую часть на улицах Деловой, Овражной, Усилова, Ковровской, а также на Печерском съезде и территории Зеленого города.

В Ленинском районе продолжились работы по уборке прибордюрных полос на улицах Героя Попова, Новикова-Прибоя, на второстепенной дороге проспекта Ленина, Комсомольском шоссе и вдоль Силикатного озера. Также был собран мусор в сквере им.Луначарского, "Техноткань", на объектах озеленения в квартале проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Снежной и Норильской.

Рабочие Сормовского района 8 апреля очистили прибордюрные полосы на улицах Станционной, Свободы, Культуры, Кима, Карпинского, Энгельса.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.