Профориентационные мероприятия пройдут в трёх районах Нижегородской области 14-15 апреля

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Профориентационные мероприятия пройдут в нескольких районах Нижегородской области 14 и 15 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.
В Вознесенском центре занятости населения 14 апреля с 10:00 до 17:00 пройдёт открытый отбор персонала. Так, на мероприятии будут присутствовать работодатели, которые расскажут о вакансиях предприятий и их специфике.
В Арзамасском центре занятости 14 апреля с 10:00 до 15:00 состоится День профориентации.
Кстовский центр занятости 15 апреля с 9:00 до 10:00 проведёт профориентационную конференцию.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запущен сайт Областного кадрового агентства "ОКА". На портале работодатели получат доступ к базе квалифицированных специалистов. Соискатели работы могут оставить на сайте свои резюме, которые будут рассмотрены нижегородскими предприятиями и организациями.
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