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Общество

Профориентационные мероприятия пройдут в трёх районах Нижегородской области 14-15 апреля

10 апреля 2022 14:39  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Профориентационные мероприятия пройдут в нескольких районах Нижегородской области 14 и 15 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

В Вознесенском центре занятости населения 14 апреля с 10:00 до 17:00 пройдёт открытый отбор персонала. Так, на мероприятии будут присутствовать работодатели, которые расскажут о вакансиях предприятий и их специфике.

В Арзамасском центре занятости 14 апреля с 10:00 до 15:00 состоится День профориентации.

Кстовский центр занятости 15 апреля с 9:00 до 10:00 проведёт профориентационную конференцию.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запущен сайт Областного кадрового агентства "ОКА". На портале работодатели получат доступ к базе квалифицированных специалистов. Соискатели работы могут оставить на сайте свои резюме, которые будут рассмотрены нижегородскими предприятиями и организациями.

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Теги:
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