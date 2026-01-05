Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Более 30,7 тысячи нижегородцев прошли профориентацию в 2025 году

Более 30,7 тысячи нижегородцев прошли профориентацию в 2025 году

Фото: УТЗН Нижегородской области

Более 30,7 тысячи жителей Нижегородской области в 2025 году прошли профориентацию в кадровом центре "Работа России". Это на 1,7 тысячи человек больше, чем годом ранее.

После прохождения тестирования многие смогли устроиться на работу в самых разных сферах — от медицины и образования до торговли, ЖКХ и агропромышленного комплекса. Среди популярных профессий — учителя, водители, бухгалтеры, воспитатели, специалисты по охране труда, фельдшеры скорой помощи, кадровики и музыкальные руководители.

По словам руководителя регионального управления по труду и занятости Игоря Пантюхина, профориентация — это важный шаг к осознанному выбору профессии и успешному выходу на рынок труда. Он отметил, что нижегородцы активно используют эту возможность, чтобы найти работу, которая действительно им подходит и востребована на рынке.

Самыми активными участниками программы стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет — их оказалось 22,6 тысячи. В возрастной категории от 35 до 50 лет профориентацию прошли 4,9 тысячи человек, а среди тех, кому больше 50, — 3,2 тысячи. При этом женщин среди участников было больше — 18,7 тысячи.

Директор кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова рассказала, что пройти профориентацию можно в любом офисе службы занятости. Специалисты проводят тестирование, помогают определить сильные стороны, интересы и подобрать подходящую профессиональную траекторию.

Для тех, кто предпочитает онлайн-формат, на портале "Работа России" в разделе "Профориентация" доступны тесты, видеоэкскурсии по профессиям и другие полезные материалы, которые помогут определиться с выбором.

Напомним, что в 2025 году по поручению Владимира Путина в России стартовал национальный проект "Кадры". 

Ранее сообщалось, что более 4,6 тысячи нижегородцев официально трудоустроились в 2025 году.

