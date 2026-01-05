Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 января 2026 08:57Нижегородский аэропорт возобновил работу после временных ограничений
04 января 2026 17:41Нижегородцев призвали сообщать о нарушениях в диспетчерскую службу лесхоза
04 января 2026 17:01Расписание может измениться в нижегородском аэропорту из-за ограничений
04 января 2026 15:53Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках
04 января 2026 14:5118-градусными морозами завершатся новогодние праздники в Нижнем Новгороде
04 января 2026 13:46Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта
04 января 2026 13:32Трассу М-12 временно закрыли для автобусов и грузовиков в Татарстане
04 января 2026 13:12Массовые проблемы с лишним весом выявили у жителей Дзержинска
04 января 2026 11:16Аэропорт "Чкалов" экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
Общество

Нижегородский аэропорт возобновил работу после временных ограничений

05 января 2026 08:57 Общество
Нижегородский аэропорт возобновил работу после временных ограничений

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений, которые были введены вечером 4 января. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры были сняты в 4:35 утра 5 января. Они вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Согласно информации на онлайн-табло, задержан один рейс в Уфу.

Напомним, что 2 января над Нижегородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями нижегородский аэропорт экстренно принимал рейсы, которые изначально направлялись в Москву и Казань.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных