Нижегородский аэропорт возобновил работу после временных ограничений Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений, которые были введены вечером 4 января. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры были сняты в 4:35 утра 5 января. Они вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Согласно информации на онлайн-табло, задержан один рейс в Уфу.

Напомним, что 2 января над Нижегородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями нижегородский аэропорт экстренно принимал рейсы, которые изначально направлялись в Москву и Казань.