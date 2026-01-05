Нижегородский аэропорт возобновил работу после временных ограничений

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений, которые были введены вечером 4 января. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры были сняты в 4:35 утра 5 января. Они вводились в целях обеспечения безопасности полётов.
Согласно информации на онлайн-табло, задержан один рейс в Уфу.
Напомним, что 2 января над Нижегородской областью были сбиты два украинских беспилотника.
Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями нижегородский аэропорт экстренно принимал рейсы, которые изначально направлялись в Москву и Казань.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+