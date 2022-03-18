Двое рыбаков утонули в Нижегородской области за минувшие выходные Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двое рыбаков утонули в Нижегородской области за минувшие выходные. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, один из погибших вышел на рыбалку в Канавинском районе Нижнего Новгорода на реку Ока. Мужчина провалился под тонкий лед.

Также под лед провалился рыбак в Лысковском районе на реке Маза.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает, что в период потепления выходить на лёд смертельно опасно.

Ранее сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе.