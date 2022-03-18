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Двое рыбаков утонули в Нижегородской области за минувшие выходные. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, один из погибших вышел на рыбалку в Канавинском районе Нижнего Новгорода на реку Ока. Мужчина провалился под тонкий лед.
Также под лед провалился рыбак в Лысковском районе на реке Маза.
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает, что в период потепления выходить на лёд смертельно опасно.
Ранее сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе.
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