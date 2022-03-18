Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на Первенстве России по настольному теннису Спорт

На 1 месте - Влада Воронина, на втором - Любовь Тэнцер (смешанный парный разряд) Фото: департамент спорта Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Влада Воронина, Любовь Тэнцер и Сергей Рыжов достойно представили Нижегородскую область на первенстве России по настольному теннису для спортсменов до 20 лет. Соревнования проходили в Чебоксарах 4-10 апреля. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.



В одиночном разряде среди девушек первое место заняла воспитанница СШОР №13 Любовь Тэнцер, второе - её коллега Влада Воронина.

Нижегородец Сергей Рыжов в одиночном разряде среди юниоров стал бронзовым призёром.

В женском парном разряде Влада Воронина в паре с москвичкой Алиной Заварыкиной завоевали золотую награду, Любовь Тэнцер с Ариной Слаутиной (республика Татарстан) - бронзу.

В мужском парном разряде Сергей Рыжов вместе с лидером одиночного разряда Владиславом Макаровым (Москва) стали вторыми.

А в смешанном парном разряде лучшими стали Влада Воронина и Владислав Макаров. Любовь Тэнцер с напарником из Краснодарского края Русланом Черкесом стали бронзовыми призёрами.

Напомним, нижегородец Роман Виноградов завоевал золото на первенстве мира по настольному теннису.