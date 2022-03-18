Максут Шадаев и Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими представителями IT-отрасли Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели встречу с нижегородскими представителями IT-отрасли. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во встрече, которая прошла в корпоративном университете Нижегородской области, приняли участие представители почти 30 местных IT-компаний. В штате данных организаций работает более 6,5 тыс. сотрудников, а годовой оборот составляет более 35 млрд рублей.

Как отметил Максут Шадаев, ряд компаний уже пользуются мерами поддержки, которые предлагает государство: они освобождены от проверок, от уплаты налога на прибыль на три года, а для развития новых проектов предусмотрены льготные кредиты. Кроме того, упрощается процедура оформления заявок на гранты и изменяется объём софинансирования.

Также, по словам министра, обсуждается обнуление таможенных пошлин для импортных комплектующих и упрощение сертификации импортного IT-оборудования.

Как рассказал Глеб Никитин, всего в Нижегородской области работает около 1,5 тыс. IT-компаний и свыше 3,8 тыс. индивидуальных IT-предпринимателей. Общий штат специалистов в данной отрасли насчитывает 34 тыс. человек, а также около 1 тыс. самозанятых фрилансеров.

Правительство Нижегородской области сейчас тесно взаимодействует с IT-сообществом в рамках координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере.

"Перед нами стоят масштабные задачи по импортозамещению программного обеспечения, предоставлению возможностей для поставок и обновления оборудования, создания собственных производств. Всё это требует новых площадок", - заявил Глеб Никитин.

Он уточнил, что особую актуальность приобретает проект IT-кампуса "Неймарк", который востребован у бизнеса, у специалистов. С кампусом связан и проект создания ИНТЦ "Квантовая долина", предполагающий целый ряд востребованных льгот для цифровых и технологических компаний.

В рамках визита министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в регионе прошло рабочее совещание по подготовке конференции "ЦИПР-2022". В частности, Глеб Никитин показал Максуту Шадаеву шоу-рум нижегородских IT-решений, который запустят на конференции. Там представлены проекты 15 компаний, в числе которых Neuro.net, Р7-Офис, Effective Technologies, Seldon.

Глеб Никитин добавил, что в Нижегородской области создаётся реестр необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования, а также ведётся подготовка к запуску цифрового маркетплейса отечественных решений, компетенций и услуг IT-компаний и разработчиков.

Ранее сообщалось, что что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году и назван в честь Юрия Неймарка. Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта. Планируется привлечение частных инвестиций.

Михаил Мишустин, отчитываясь перед депутатами Госдумы РФ о деятельности правительства РФ, заявил о выделении средств на строительство IT-кампусов в регионах России, в том числе и в Нижнем Новгороде.