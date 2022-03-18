Отключение отопления в Нижнем Новгороде пока не планируется

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Нормативный температурный фон для отключения отопления в Нижнем Новгороде еще не достигнут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.
Согласно информации, в соответствии с действующим законодательством отопительный период следует завершать при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток.
По состоянию на 11 апреля этот температурный фон в Нижнем Новгороде не достигнут.
В администрации города напомнили, что в первую очередь отопление отключается на промышленных предприятия, складах, гаражах. Во вторую очередь в административных зданиях, зрелищных предприятиях, учебных заведения, а затем в жилых домах. В последнюю очередь отопительный сезон завершается в детских и лечебных учреждениях.
Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 11 мая.
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