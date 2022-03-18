Срок действия истекших водительских прав будет продлен на 3 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Срок действия истекших водительских прав будет продлен на 3 года. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, на 3 года автоматически будут продлены права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Также на год будет продлен срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов.

По словам Михаила Мишустина, эти меры позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Напомним, что с 1 марта изменился порядок взаимодействия автошкол с ГАИ.