Количество рейсов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург увеличится до пяти в неделю

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Частота авиарейсов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург будет увеличена. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта имени В.П. Чкалова
Согласно информации, в настоящее время полёты по данному маршруту совершаются трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы обслуживаются авиакомпанией Red Wings.
С 5 мая в расписание будет введён ещё один рейс, по четвергам - с вылетом из Нижнего Новгорода в 20:50, прибытием в Екатеринбург в 00:40. Из аэропорта Кольцово вылет будет совершаться утром - в 9:50, прибытие в аэропорт им. Чкалова в 9:55 по местному времени.
Начиная с 5 июня по данному расписанию начнут действовать авиаперелёты и по воскресеньям.
Все рейсы будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел в одноклассной компоновке.
Билеты на новые рейсы в скором времени поступят в продажу.
Ранее сообщалось, что ограничения на полёты в города на юге России продлены до 19 апреля.
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