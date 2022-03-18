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Общество

Количество рейсов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург увеличится до пяти в неделю

13 апреля 2022 12:00  [133] Общество

Фото: соцсети авиакомпании Red Wings

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Частота авиарейсов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург будет увеличена. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта имени В.П. Чкалова

Согласно информации, в настоящее время полёты по данному маршруту совершаются трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы обслуживаются авиакомпанией Red Wings.

С 5 мая в расписание будет введён ещё один рейс, по четвергам - с вылетом из Нижнего Новгорода в 20:50, прибытием в Екатеринбург в 00:40. Из аэропорта Кольцово вылет будет совершаться утром - в 9:50, прибытие в аэропорт им. Чкалова в 9:55 по местному времени.

Начиная с 5 июня по данному расписанию начнут действовать авиаперелёты и по воскресеньям.

Все рейсы будут выполняться на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел в одноклассной компоновке.

Билеты на новые рейсы в скором времени поступят в продажу.

Ранее сообщалось, что ограничения на полёты в города на юге России продлены до 19 апреля.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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