Представители предприятий Нижегородской и Челябинской области обсудили перспективы сотрудничества Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители предприятий Нижегородской и Челябинской области обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, встреча прошла в рамках трехдневного визита делегации Челябинской области в Нижний Новгород. В ней приняли участие руководители и специалисты более 40 предприятий.

Делегацию Челябинской области возглавил заместитель губернатора Егор Ковальчук. В нее вошли представители ведомств и крупнейших промышленных предприятий. Со стороны Нижегородской области гостей встретил замгубернатора Андрей Саносян.

Визит организован в соответствии с договором о сотрудничестве, который был заключен в ходе визита делегации под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Челябинск в апреле 2021 года.

По словам Андрея Саносяна, имеет перспективы сотрудничество между регионами в туристической отрасли, учитывая налаженное авиасообщения между областями.

Егор Ковальчук отметил, что Нижегородская и Челябинская области схожи с точки зрения структуры экономики, и с учетом тех задач, которые сейчас стоят перед регионами, что позволяет принимать похожие решения, дополняя возможности друг друга.

Замгубернатора Челябинской области пояснил, что наибольший интерес для сотрудничества представляют сферы автомобилестроения, машиностроения, металлургии, атомной промышленности, радиоэлектроники, химии и нефтехимии.

Как сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, наш регион поставляет в Челябинск автомобили, автобусы, нефтепродукты, безалкогольные напитки, кондитерские изделия и другую продукцию. Из Челябинской области в Нижегородскую поступают изделия из металла, грузовики, мучные изделия и др.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Марий Эл укрепят взаимодействие в сферах культуры, искусства и туризма.