Транспортная схема Автозаводского района будет еще раз проанализирована на основании обращений жителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Транспортная схема Автозаводского района будет еще раз детально проанализирована на основании обращений жителей. Об этом сообщили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Согласно информации, представители администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода направили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" и АО "Стройпроект" предложения о корректировке новой маршрутной сети нижегородской агломерации.

По словам председателя комитета ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Солдатенкова, крайне важно обеспечить устойчивую транспортную связь между всеми микрорайонами и проходными Горьковского автозавода.

Глава Автозаводского района Александр Нагин в свою очередь отметил, что важно обеспечить для жителей возможность бесперебойного подвоза к учреждениям здравоохранения, образования, социальной сферы.

"Это касается не только центральной части, но и многочисленных поселков. На этот счет у граждан есть определенная обеспокоенность, и мы хотим донести ее до разработчика новой маршрутной сети", - сказал он.

В качестве примера был назван микрорайон 2-й Соцгород. Для решения проблемы поступило предложение один из автобусных маршрутов пустить из Соцгорода по центру района до универмага и заводских проходных.

"Мы благодарны представителям Автозаводского района за откровенный, конструктивный разговор, обозначение проблем, которые волнуют граждан. Для этого мы и проводим общественное информирование, стараемся получить максимально возможную "обратную связь" от пользователей общественного транспорта. Все поступившие предложения мы совместно с институтом "Стройпроект" проверим на математической модели новой маршрутной сети и примем, если они окажутся эффективными, полезными для решения главных задач - увеличения скорости передвижения пассажиров на общественном транспорте, улучшения безопасности и качества их обслуживания, - заявил руководитель ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

Администрации района предложили представить в институт "Стройпроект" перечень учреждений социальной направленности, транспортную доступность которых необходимо улучшить.

Также было принято предложение о согласовании расписания движения общественного транспорта в рамках новой маршрутной сети с режимом работы Горьковского автозавода.

Напомним, что внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.

Ранее сообщалось, что стоимость реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации оценивается в 117 млрд рублей. Она рассчитана на пять лет: с 2021 по 2026 год.