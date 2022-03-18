Андрей Дахин: "Организация процесса голосования в Кстовском округе обеспечена на высоком уровне" Политика

Андрей Дахин

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Дахин прокомментировал ход выборов в Совет депутатов Кстовского муниципального округа.

Эксперт отметил, что организация процесса голосования обеспечена на высоком уровне.

"Основные базовые стандарты, которые используются в Единый день голосования, применяются и при досрочном голосовании. Наша экспертная группа это увидела во время посещения избирательных участков. Сама процедура позволяет гражданам выразить избирательную волю в соответствии с их личными планами, дает некий временной люфт для выбора подходящего дня голосования", - сказал Андрей Дахин.

Напомним, в Кстовском районе 17 апреля пройдут выборы в Совет депутатов муниципального округа. Уже с 6 апреля избирательные участки открыты для досрочного голосования.

4 апреля Совет Общественной палаты Нижегородской области утвердил состав наблюдателей на выборах. Они будут работать на всех 66 избирательных участках.