Акционеры обанкротившегося банка "Ассоциация" выплатили более 2 млрд рублей независимым кредитором третьей очереди Бизнес

Акционеры обанкротившегося банка "Ассоциация" выплатили более 2 млрд рублей независимым кредитором третьей очереди. Об этом сообщает Коммерсантъ-Приволжье.

Напомним, что банк "Ассоциация" был лишен лицензии в июле 2019 года после того, как ЦБ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд руб. Регулятор предписал доформировать резервы, что привело к полной утрате собственного капитала банка. В сентябре 2019 года арбитраж признал банк банкротом и открыл конкурсное производство.

Собственники банка добровольно взяли на себя обязательства по выплате 57% средств кредиторам третьей очереди. Остальной объем погасило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредитного портфеля банка и реализации его имущества.

За счет имущества АО КБ "Ассоциация" и средств его совладельцев на данный момент в полном объеме погашено 97,85% всех требований независимых кредиторов: им перечислено более 2 млрд руб. Таким образом, не удовлетворено только 2,15% требований неаффилированных кредиторов третьей очереди, которые не обратились к акционерам, на сумму около 46,5 млн руб. Им выставлена очередная оферта, поскольку акционеры "считают недопустимым", чтобы оставались неудовлетворенными требования "даже в незначительном объеме". Ожидается, что расчеты по ней будут проведены на следующей неделе.

Всего в реестр кредиторов "Ассоциации" были включены требования 1,28 тыс. физических и юридических лиц на 11 млрд руб.

За счет средств банка на счетах и погашения кредитного портфеля в сентябре 2020 года госкорпорация АСВ рассчиталась с более чем 900 кредиторами первой очереди на сумму в 7,2 млрд рублей. Кредиторов второй очереди у банка не было, а требования более 300 кредиторов третьей составили более 3,9 млрд рублей, в том числе средства аффилированных лиц - 1,5 млрд рублей.

По первоначальной оценке АСВ, активов банка хватало на погашение 43% требований независимых кредиторов. Остальное добровольно взяли на себя акционеры банка: через созданное ООО "Новые инвестиции" они организовали выкуп требований кредиторов, выставляя им соответствующие оферты.

Отмечается, что впервые в такой ситуации акционеры добровольно вернули средства юрлицам, пострадавшим при банкротстве кредитной организации

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, из всех возможных сценариев реализованный был наиболее позитивным.

"Банк со дня своего основания был плотно интегрирован в экономику области. Он активно кредитовал предприятия малого и среднего бизнеса в рамках различных программ поддержки, поэтому случившееся вызывало серьезную обеспокоенность. К счастью, все участники процесса понимали, что главным было выйти из ситуации с минимальными потерями. Здесь мы нашли полное взаимопонимание с акционерами, и удалось не допустить дестабилизации в региональной экономике", - сказал он.