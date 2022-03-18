Нижегородский архсовет согласовал проект экопарка на Гребном канале Общество

Проект экопарка Фото: Минград Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский архсовет согласовал проект экопарка на Гребном канале. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проектировщикам ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области", ООО "Арх-идея" и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" еще предстоит доработать элементы архитектуры фасадов и предоставить результат в Минград.

Также архсовет принял решение направить концепцию на утверждение в Управление государственной охраны ОКН Нижегородской области.

Напомним, что экопарк с термальным бассейном на Гребном канале планируется построить в 2023 году. Инвестором строительства является ООО "Экопарк-Нижний Новгород", которое вложит в проект 600 млн рублей.

В границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала будут построены здания "Термы", гостиницы с коворкинг-центром, а также зона отдыха с уличным термальным бассейном и спортивным бассейном.