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Общество

Нижегородский архсовет согласовал проект экопарка на Гребном канале

15 апреля 2022 16:15  [102] Общество
Проект экопарка

Проект экопарка

Фото: Минград Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский архсовет согласовал проект экопарка на Гребном канале. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проектировщикам ГБУ "Институт развития агломераций Нижегородской области", ООО "Арх-идея" и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" еще предстоит доработать элементы архитектуры фасадов и предоставить результат в Минград.

Также архсовет принял решение направить концепцию на утверждение в Управление государственной охраны ОКН Нижегородской области.

Напомним, что экопарк с термальным бассейном на Гребном канале планируется построить в 2023 году. Инвестором строительства является ООО "Экопарк-Нижний Новгород", которое вложит в проект 600 млн рублей.

В границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала будут построены здания "Термы", гостиницы с коворкинг-центром, а также зона отдыха с уличным термальным бассейном и спортивным бассейном.

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Теги:
Гребной канал Парки
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