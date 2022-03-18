Нижегородская ГЖИ уже получила около 400 обращений по корректировке платы за ЖКХ в этом году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская ГЖИ уже получила около 400 обращений по корректировке платы за ЖКХ в этом году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Государственную жилищную инспекцию по Нижегородской области.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Дмитрий Петров отметил, что 150 обращений поступило из Балахны.

Сообщается, что ведомство дало всем обратившимся гражданам подробные разъяснения по порядку действий. Также Дмитрий Петров напомнил, что большинство ресурсоснабжающих организаций региона ввели отсрочку по платежам ЖКХ до конца года.



Ранее сообщалось, что жителю Первомайска пересчитали плату за газоснабжение после вмешательства жилинспекции.