Елена Ленина: "Выборы в Совет депутатов Кстовского округа были организованы в соответствии с требованием законодательства" Политика

Елена Ленина Фото: Общественная палата Нижегородской области

Член Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина прокомментировала ход выборов в Совет депутатов Кстовского муниципального округа.

"Я лично побывала на избирательных участках в день выборов 17 апреля. По моим ощущениям, все было организовано в соответствии с требованием действующего законодательства. Участки были открыты вовремя. Все необходимые атрибуты для выборной кампании были в наличии. Переносные ящики и сам ящик для голосования были опломбированы, как положено.

На всех участках работали наблюдатели, в том числе и наблюдатели от Общественной палаты Нижегородской области. На участках, где мы были, по данным председателей избирательных комиссий, ни одного заявления по нарушениям от избирателей не поступало. Выборы прошли без каких-либо замечаний и нарушений законодательства", - отметила Елена Ленина.

Напомним, в Кстовском районе 17 апреля завершились выборы совета депутатов муниципального округа первого созыва. В совет были избраны 33 депутата: 22 - от партии "Единая Россия", 5 - от КПРФ, 3 - от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", 2 - от ЛДПР и 1 самовыдвиженец.