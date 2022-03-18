Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в общегородском субботнике Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские депутаты 16 апреля привели в порядок территории своих избирательных округов и общегородских пространств. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Так, Сергей Пляскин вместе с активистами ТОСов Светлоярский и поселка Комсомольский привел в порядок территорию рядом с парком Светлоярский и сквер по улице Динамической.

Вместе с активистами ТОС микрорайона по улицам Коминтерна-Свободы и поселка Володарский, местными жителями и сотрудниками школы №78 Михаил Иванов провел уборку на площадке между учебным учреждением и домами частного сектора.

К субботнику на территории Сормовского района присоединился и Евгений Костин, который отметил, что неравнодушные нижегородцы, несмотря на ненастную погоду, привели город в порядок.

Павел Пашинин помог привести и в порядок арт-объект #НАШЕСОРМОВО. Как рассказал депутат, было окрашено его основание, обновлена краска на буквах.

Мария Самоделкина вместе с активистами НРО ВООД "Волонтеры Победы" приняла участие в субботнике в парке "Швейцария", а также помогла очистить воинские мемориалы на кладбищах "Марьина роща" и "Бугровское".

В субботнике на кладбище "Марьина Роща" также приняла участие Оксана Дектерева. Она рассказала, что здесь находится могила её родственника, погибшего в Чечне. На кладбище была очищена территория мемориальных объектов и памятные плиты. Также депутат помогла провести уборку в сквере Красная горка.

Ольга Балакина помогла привести в порядок территорию вдоль Лопатинского оврага, а Владимир Поддымников-Гордеев совместно с сотрудниками администрации Приокского района и жителями принял участие в субботнике на набережной реки Оки.

Анна Татаринцева совместно с сотрудниками управляющей компании "Комфортная среда" привела в порядок территорию поселка Кудьма.

Станислав Прокопович, Юрий Ерофеев и Герман Карачевский поработали на субботниках в Московском районе.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника.