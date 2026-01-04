Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Общество

Аэропорт "Чкалов" экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань

04 января 2026 11:16 Общество
Аэропорт Чкалов экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань

Из-за вводимых ночью ограничений нижегородский аэропорт имени Чкалова в качестве запасного принял два рейса, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

После отмены ограничений в столице самолет, летевший из Душанбе в Жуковский, направился в аэропорт назначения. На рейсе Тбилиси-Внуково произошли технические неполадки, вследствие чего часть пассажиров разместили в гостиницах, а около 70 человек отправились в Москву своим ходом. 

Кроме того, сейчас воздушная гавань в Нижнем Новгороде принимает рейсы, следующие в Казань. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столице Татарстана. На данный момент принят рейс из Ташкента. 

Для пассажиров работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой. Также им доступны пуфы и матрасы. 

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и объявлениями по громкой связи в терминале.

Напомним, что 1 января "Чкалов" принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Авиаперевозки Аэропорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных