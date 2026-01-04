Массовые проблемы с лишним весом выявили у жителей Дзержинска Общество

В поликлиниках дзержинской горбольницы №2 подвели итоги диспансеризации, которую прошли жители в 2025 году.

По данным телеграм-канала "Бокал прессека", всего было обследовано 41 292 человека. По итогам осмотров специалисты зафиксировали тревожную картину. У 129 горожан впервые диагностированы онкологические заболевания. При этом в 89 случаях рак обнаружен на начальных стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение.

Серьезные опасения у врачей вызвали данные по массе тела. Проблемы с лишним весом зафиксированы у 28 594 человек. Основной причиной называют нерациональное питание.

Кроме того, у 10 тысяч обследованных выявлен высокий уровень холестерина, а у 2355 — повышенная концентрация глюкозы в крови.

Сахарный диабет впервые диагностировали у 137 человек, у 112 пациентов обнаружили глаукому. Болезни сердца и сосудов выявлены у 842 жителей.

Абсолютно здоровыми признаны 8258 человек.

Фото: pixabay.com