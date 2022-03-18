Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2022 18:22  [30] Глеб Никитин: "Владимир Лузянин - один из символов нижегородской и отечественной промышленности"
18 апреля 2022 18:07  [39] Приокский район Нижнего Новгорода и Семёновский округ лидируют по выбору объектов благоустройства на 2023 год
18 апреля 2022 17:53  [54] Депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли участие в общегородском субботнике
18 апреля 2022 17:14  [112] Центр цифровой трансформации городского хозяйства создан в Нижнем Новгороде
18 апреля 2022 16:53  [117] ГИБДД усилит контроль за выездом на встречную полосу в Нижегородской области
18 апреля 2022 15:57  [185] Мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта в Нижнем Новгороде
18 апреля 2022 15:41  [153] Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья
18 апреля 2022 15:27  [155] Почти 25 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники предусмотрено в российских вузах
18 апреля 2022 14:52  [159] Депутаты и аппарат Гордумы приняли участие в генуборке Дзержинска
18 апреля 2022 14:11  [185] Перголы с навесами и качелями появятся на площади им.И.И. Киселева в Нижнем Новгороде
Общество

Глеб Никитин: "Владимир Лузянин - один из символов нижегородской и отечественной промышленности"

18 апреля 2022 18:22  [30] Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии мемориальной доски Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Нижегородской области, почетному авиастроителю Владимиру Лузянину. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в памятном мероприятии также приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, сын Владимира Лузянина - Александр Лузянин.

По словам Глеба Никитина, Владимир Лузянин знал о каждой потребности родного предприятия и промышленности в целом.

"Владимир Ильич Лузянин – один из символов нижегородской и отечественной промышленности. Он прошел путь от станка до должности руководителя, возглавлял "Гидромаш" и в самые бурные годы, когда многие предприятия, к сожалению, не выжили. До последней минуты своей жизни Владимир Ильич продолжал руководить заводом, знал о каждой потребности родного предприятия и промышленности в целом. Этой мемориальной доской увековечение памяти о нем не ограничится. Наша задача – чтобы молодые люди, работники промышленности вспоминали о таких людях, как Владимир Ильич Лузянин, равнялись на них, учились на их опыте", - сказал глава региона.

Напомним, что герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, президент НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин ушел из жизни в августе 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Ильич Лузянин (1929-2021) – авторитетный нижегородский промышленник, создатель единственного в России специализированного производства шасси и гидроцилиндров для всех видов летательных аппаратов, общественный деятель, меценат.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1966), "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гидромаш Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph