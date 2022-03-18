Глеб Никитин: "Владимир Лузянин - один из символов нижегородской и отечественной промышленности" Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии мемориальной доски Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Нижегородской области, почетному авиастроителю Владимиру Лузянину. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в памятном мероприятии также приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, сын Владимира Лузянина - Александр Лузянин.

По словам Глеба Никитина, Владимир Лузянин знал о каждой потребности родного предприятия и промышленности в целом.

"Владимир Ильич Лузянин – один из символов нижегородской и отечественной промышленности. Он прошел путь от станка до должности руководителя, возглавлял "Гидромаш" и в самые бурные годы, когда многие предприятия, к сожалению, не выжили. До последней минуты своей жизни Владимир Ильич продолжал руководить заводом, знал о каждой потребности родного предприятия и промышленности в целом. Этой мемориальной доской увековечение памяти о нем не ограничится. Наша задача – чтобы молодые люди, работники промышленности вспоминали о таких людях, как Владимир Ильич Лузянин, равнялись на них, учились на их опыте", - сказал глава региона.

Напомним, что герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, президент НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин ушел из жизни в августе 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Ильич Лузянин (1929-2021) – авторитетный нижегородский промышленник, создатель единственного в России специализированного производства шасси и гидроцилиндров для всех видов летательных аппаратов, общественный деятель, меценат.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1966), "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).