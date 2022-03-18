Более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора в рамках месячника по благоустройству с 5 апреля по 15 мая. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы.

Согласно информации, с этих территорий будет вывезено около 100 тысяч кубометров мусора, из которых 2,6 тыяч кубометров с территорий кладбищ.

До 15 мая в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 344 детских и спортивных площадок, 303 контейнерных площадок, 48 памятников и мемориалов.

Также в городе будет заменено 144 контейнера для сбора мусора и установлено 318 новых урн.

Планируется, что в рамках месячника будет посажено 388 новых деревьев, а также разбиты клумбы к 9 мая.

Кроме того, более 30 тысяч кв.м дорог и тротуаров будет отремонтировано в рамках муниципальных контрактов.

Как рассказал директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, в рамках месячника по благоустройству планируется провести 1700 субботников, в которых могут принять участие 58 тысяч человек. На данный момент уже проведено более 970 субботников, в которых приняли участие 37,8 тысяч человек.

Также он отметил, что в связи с неблагоприятной погодой во время субботника 16 апреля, в Нижнем Новгороде планируется провести еще один общегородской субботник в конце апреля.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс. кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника.