Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2022 12:27  [52] Более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора
19 апреля 2022 12:22  [52] Навигация 2022 года на Верхней Волге откроется 22 апреля
19 апреля 2022 11:35  [100] Четыре нижегородца скончались от коронавируса за последние сутки
19 апреля 2022 11:21  [108] Ямочный ремонт пройдет на 10 километрах трассы М-7 "Волга"
19 апреля 2022 10:52  [2129] Пункт о ношении масок исключен из указа губернатора Нижегородской области
19 апреля 2022 10:47  [126] Раздел для кооперации бизнеса запустили на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени"
19 апреля 2022 10:12  [130] Более 110 рабочих будут обеспечивать нормативное состояние федеральных трасс в Нижегородской области
19 апреля 2022 09:58  [136] Глеб Никитин: "Сегодня служба занятости региона выполняет важные задачи"
19 апреля 2022 09:48  [148] Прием заявок в единственный в регионе Менделеевский класс стартовал в Дзержинске
19 апреля 2022 09:35  [168] Сотрудники ГИБДД проводят операцию "Ночь" на дорогах Нижнего Новгорода
Общество

Более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора

19 апреля 2022 12:27  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора в рамках месячника по благоустройству с 5 апреля по 15 мая. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы.

Согласно информации, с этих территорий будет вывезено около 100 тысяч кубометров мусора, из которых 2,6 тыяч кубометров с территорий кладбищ.

До 15 мая в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 344 детских и спортивных площадок, 303 контейнерных площадок, 48 памятников и мемориалов.

Также в городе будет заменено 144 контейнера для сбора мусора и установлено 318 новых урн.

Планируется, что в рамках месячника будет посажено 388 новых деревьев, а также разбиты клумбы к 9 мая.

Кроме того, более 30 тысяч кв.м дорог и тротуаров будет отремонтировано в рамках муниципальных контрактов.

Как рассказал директор департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов, в рамках месячника по благоустройству планируется провести 1700 субботников, в которых могут принять участие 58 тысяч человек. На данный момент уже проведено более 970 субботников, в которых приняли участие 37,8 тысяч человек.

Также он отметил, что в связи с неблагоприятной погодой во время субботника 16 апреля, в Нижнем Новгороде планируется провести еще один общегородской субботник в конце апреля.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс. кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph