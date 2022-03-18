Специалисты нижегородского Россельхознадзора дали советы по выбору продуктов к Пасхе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В воскресенье - 24 апреля, православные христиане будут отмечать свой главный праздник — Пасху. Традиционно, праздничный стол украшают сакральными угощениями - куличом, пасхой и крашеными яйцами. Эксперты ФГБУ "Нижегородский РЦР" рассказали, как выбрать свежие яйца, качественный творог и хорошую муку для куличей.



Куриные яйца

Свежесть главного продукта для пасхального стола поможет определить специальный прибор – овоскоп, который по закону должен находиться в общем доступе во всех магазинах, торгующих куриными яйцами. Свежие яйца прибор просвечивает полностью, а у старых и некачественных обозначает тёмные пятна внутри.

Перед приготовлением яйца нужно мыть, а вот хранить их лучше немытыми, чтобы не уничтожать естественные микроорганизмы на скорлупе. Это позволит продукту дольше храниться в холодильнике.

О качестве яиц также говорит ровная, чистая скорлупа без трещин. Причём в магазине стоит обращать внимание на штамп со сроками годности прямо на скорлупе, а не на упаковке.

Срок годности варёных яиц – 4 суток. Более долгое хранение может быть опасно для здоровья.

Творог

Все виды творога делают из пастеризованного молока и закваски. Если туда добавляют что-то ещё - то это уже творожный продукт, что производитель обязан обозначать на этикетке,

Не стоит покупать творог на стихийных рынках. Даже фермерский продукт лучше покупать на официальных рынках, где каждую партию отслеживает ветеринарный надзор.

Мука для куличей

Последние исследования референтного центра показали, что некачественные образцы муки в продаже есть. Поэтому при покупке также нужно быть внимательными.

Так, хорошая мука качественно упакована. Цвет продукта должен быть белым или кремовым, мука должна приятно пахнуть.

Не нужно покупать муку с истекающим сроком хранения. Если она долго лежит, то теряет сыпучесть, и в ней появляются микроорганизмы. Выбирайте пакет муки, который упаковали не менее месяца назад.

Готовые куличи также нужно внимательно осмотреть - и не брать, если бока подгорели или покрыты вмятинами. Лучше покупать кулич в бумажной или пергаментной упаковке.

Срок годности кулича составляет 72 часа, но если он правильно упакован, то срок годности может увеличиться на 5 дней.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля пройдёт Пасхальная ярмарка. В торговых рядах на Совнаркомовской, 13 свою продукцию представят более 40 предприятий и фермерских хозяйств региона. Так, на ярмарке можно будет купить яйца, куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, рыбу, мёд, а также изделия художественных промыслов и сувениры.