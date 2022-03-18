Олег Голубев и Ольга Волычева
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Студия детской мультипликации появится в деревне Простоквашино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, 18 апреля ООО "Союзмультфильм" и АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области" подписали договор о предоставлении лицензии на использование персонажей мультфильмов "Простоквашино".
Кроме того, в деревне Простоквашино Тонкинского района будет создана студии детской мультипликации. В ней дети смогут создать собственный мультфильм в формате 40-минутного мастер-класса.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что очень рад развитию этой задумки, а правительство будет поддерживать подобные проекты.
Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" Ольга Волычева и Олег Голубев уверены, что после заключения договора все планы получится воплотить в жизнь.
Ольга Волычева летом отправится на курсы "Союзмультфильма" по подготовке преподавателей-
Ранее в деревне Простоквашино был запущен образовательный маршрут "Тропа Бобра".
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