Студия детской мультипликации появится в деревне Простоквашино Нижегородской области Общество

Олег Голубев и Ольга Волычева Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Студия детской мультипликации появится в деревне Простоквашино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, 18 апреля ООО "Союзмультфильм" и АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области" подписали договор о предоставлении лицензии на использование персонажей мультфильмов "Простоквашино".

Кроме того, в деревне Простоквашино Тонкинского района будет создана студии детской мультипликации. В ней дети смогут создать собственный мультфильм в формате 40-минутного мастер-класса.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что очень рад развитию этой задумки, а правительство будет поддерживать подобные проекты.

Авторы проекта "Семейно-детский туристический центр "Деревня Простоквашино" Ольга Волычева и Олег Голубев уверены, что после заключения договора все планы получится воплотить в жизнь.

Ольга Волычева летом отправится на курсы "Союзмультфильма" по подготовке преподавателей- мультипликаторов. Здание для новой студии в Простоквашине уже есть, но для него необходимо закупить оборудование. «"Союзмультфильм" предложил создать на своей платформе краудфандинговый проект для сбора средств.

Ранее в деревне Простоквашино был запущен образовательный маршрут "Тропа Бобра".