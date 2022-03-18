Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2022 10:00  [30] Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений обследовано в Нижегородской области
20 апреля 2022 09:43  [59] Правила подачи документов в нижегородскую "Школу 800" опубликуют к середине мая
19 апреля 2022 19:30  [353] Паспортно-визовый сервис МВД на ул. Академика Сахарова не будет работать 20 апреля
19 апреля 2022 19:09  [377] Марк Фельдман: "Общественное участие положительно скажется на состоянии парка Кулибина"
19 апреля 2022 18:59  [392] Нижегородцы смогут получить консультации врачей в соседских центрах
19 апреля 2022 18:49  [946] Марк Сартан: "Школа 800" начнёт работу в 2022 году в формате неполной загрузки
19 апреля 2022 17:57  [368] Студия детской мультипликации появится в деревне Простоквашино Нижегородской области
19 апреля 2022 17:34  [402] Сергей Кириенко: "Наш народ сделает все, для того чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову"
19 апреля 2022 17:18  [427] Евгений Люлин: Нижегородская область является одним из лидеров по внедрению эффективного производства во все сферы жизни
19 апреля 2022 17:03  [401] Приём работ на соискание премии Нижнего Новгорода стартует 25 апреля
Общество

Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений обследовано в Нижегородской области

20 апреля 2022 10:00  [30] Общество
паводок

паводок

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений обследовано в Нижегородской области в рамках подготовки к паводку. Об этом сообщили в минэкологии и природных ресурсов региона.

Согласно информации, на начало года в регионе насчитывалось 99 таких сооружений, сейчас их 95, из которых 84 по состоянию на 19 апреля уже обследовано.

По промежуточным итогам, состояния ГТС, в нижнем бьефе которых отсутствуют жилые дома, а также объекты экономики и инфраструктуры, удовлетворительное. В июне будет организовано послепаводковое обследование.

По всем 95 бесхозяйным ГТС имеются согласованные с Волжско-Окским управлением Ростехнадзора планы обеспечения безопасности, предусматривающие ликвидацию их бесхозяйности.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, сейчас ведется работа по установлению границ зон затопления, подтопления.

"Графиком, утвержденным совместно министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, предусмотрено определение границ 34 зон затопления и 34 зон подтопления", - отметил министр, добавив, что в настоящее время издан 21 приказ об утверждении зон.

"Работа по установлению зон затопления, подтопления продолжится. Сейчас готовятся конкурентные процедуры, по результатам которых будут заключаться новые контракты в соответствии с графиком, в рамках которых планируется установить еще шесть зон затопления и 13 зон подтопления", - пояснил Денис Егоров.

На конец текущего года планируется установление 32 зон затопления и 21 зоны подтопления, в том числе в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Балахнинском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что вскрытие Оки в Нижнем Новгороде произошло в начале апреля. В целом паводок весной 2022 года на территории Нижегородской области ожидается в пределах среднемноголетних значений.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Паводок Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph