Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений обследовано в Нижегородской области Общество

паводок Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Почти 90% бесхозяйных гидротехнических сооружений обследовано в Нижегородской области в рамках подготовки к паводку. Об этом сообщили в минэкологии и природных ресурсов региона.

Согласно информации, на начало года в регионе насчитывалось 99 таких сооружений, сейчас их 95, из которых 84 по состоянию на 19 апреля уже обследовано.

По промежуточным итогам, состояния ГТС, в нижнем бьефе которых отсутствуют жилые дома, а также объекты экономики и инфраструктуры, удовлетворительное. В июне будет организовано послепаводковое обследование.

По всем 95 бесхозяйным ГТС имеются согласованные с Волжско-Окским управлением Ростехнадзора планы обеспечения безопасности, предусматривающие ликвидацию их бесхозяйности.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, сейчас ведется работа по установлению границ зон затопления, подтопления.

"Графиком, утвержденным совместно министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, предусмотрено определение границ 34 зон затопления и 34 зон подтопления", - отметил министр, добавив, что в настоящее время издан 21 приказ об утверждении зон.

"Работа по установлению зон затопления, подтопления продолжится. Сейчас готовятся конкурентные процедуры, по результатам которых будут заключаться новые контракты в соответствии с графиком, в рамках которых планируется установить еще шесть зон затопления и 13 зон подтопления", - пояснил Денис Егоров.

На конец текущего года планируется установление 32 зон затопления и 21 зоны подтопления, в том числе в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Балахнинском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что вскрытие Оки в Нижнем Новгороде произошло в начале апреля. В целом паводок весной 2022 года на территории Нижегородской области ожидается в пределах среднемноголетних значений.