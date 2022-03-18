Дорожная разметка в Нижнем Новгороде будет нанесена до 30 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая дорожная разметка в Нижнем Новгороде будет нанесена до 30 июня. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, работы начнутся сразу после наступления благоприятных погодных условий.

Также в департаменте рассказали, что в 2021 году на дорогах Нижнего Новгорода было нанесено 196,6 тыс. кв. метров дорожной разметки, из которых 87,2 тыс. кв. метров термопластиком.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде для нанесения разметки будет использоваться термопластик.