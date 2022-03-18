пл. Сенная
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Площадь Сенная в Нижнем Новгороде будет временно перекрыта 1 и 2 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно информации, с 00:01 до 5:00 1 мая и с 00:01 до 5:00 2 мая движение транспорта по площади Сенной около дома №54 по улице Большая Печерская в направлении Казанского съезда будет запрещено.
Сообщается, что работы связаны с демонтажем крановой установки.
Ранее сообщалось, что центр Нижнего Новгорода перекроют 24 апреля из-за Крестного хода.
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