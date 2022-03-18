Площадь Сенная в Нижнем Новгороде будет временно перекрыта 1 и 2 мая Общество

пл. Сенная Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Площадь Сенная в Нижнем Новгороде будет временно перекрыта 1 и 2 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, с 00:01 до 5:00 1 мая и с 00:01 до 5:00 2 мая движение транспорта по площади Сенной около дома №54 по улице Большая Печерская в направлении Казанского съезда будет запрещено.

Сообщается, что работы связаны с демонтажем крановой установки.

Ранее сообщалось, что центр Нижнего Новгорода перекроют 24 апреля из-за Крестного хода.