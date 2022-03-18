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Ученик распылил перцовый баллончик в школе №160 Ленинского района. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в результате происшествия у 7 школьников выявлены признаки ингаляционного отравления, шестеро из которых были доставлены в больницу, а одному из учеников была оказана помощь на месте. Трое детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении..
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что 6 учеников нижегородской школы №160 доставлены в больницу.
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