Ученик распылил перцовый баллончик в школе №160 Ленинского района Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученик распылил перцовый баллончик в школе №160 Ленинского района. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в результате происшествия у 7 школьников выявлены признаки ингаляционного отравления, шестеро из которых были доставлены в больницу, а одному из учеников была оказана помощь на месте. Трое детей в настоящее время находятся в реанимационном отделении..

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 6 учеников нижегородской школы №160 доставлены в больницу.