Происшествия

Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО

29 декабря 2025 17:12 Происшествия
Нижегородский студент похитил почти 3 млн рублей у вдову участника СВО

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали 20-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стала вдова погибшего участника специальной военной операции.

По информации Telegram-канала "МВД-МЕДИА", женщина обратилась в полицию, сообщив, что неизвестные лица обманным путём завладели её деньгами. Мошенники позвонили ей и, представившись сотрудниками государственных органов, убедили в необходимости "задекларировать" сбережения. Под этим предлогом они вынудили женщину снять 2,9 млн рублей — компенсационные выплаты за погибшего мужа — и передать наличные курьеру.

Правоохранители оперативно установили личность курьера и задержали его на территории Алтайского края. При нём находилась вся похищенная сумма.

Задержанный оказался студентом из Нижнего Новгорода. Он заявил, что ранее якобы сам стал жертвой обмана и под давлением угроз согласился сотрудничать с мошенниками. По словам фигуранта, его задачей было забирать деньги у доверчивых граждан и переводить их по указанию аферистов. В Алтайский край он прибыл по инструкции преступной группы, а после получения денег собирался вылететь домой из Барнаула.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемый заключён под стражу. Деньги возвращены пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресекли деятельность ОПГ, похищавшей выплаты участникам СВО.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных