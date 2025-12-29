Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО

Фото:
Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали 20-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стала вдова погибшего участника специальной военной операции.
По информации Telegram-канала "МВД-МЕДИА", женщина обратилась в полицию, сообщив, что неизвестные лица обманным путём завладели её деньгами. Мошенники позвонили ей и, представившись сотрудниками государственных органов, убедили в необходимости "задекларировать" сбережения. Под этим предлогом они вынудили женщину снять 2,9 млн рублей — компенсационные выплаты за погибшего мужа — и передать наличные курьеру.
Правоохранители оперативно установили личность курьера и задержали его на территории Алтайского края. При нём находилась вся похищенная сумма.
Задержанный оказался студентом из Нижнего Новгорода. Он заявил, что ранее якобы сам стал жертвой обмана и под давлением угроз согласился сотрудничать с мошенниками. По словам фигуранта, его задачей было забирать деньги у доверчивых граждан и переводить их по указанию аферистов. В Алтайский край он прибыл по инструкции преступной группы, а после получения денег собирался вылететь домой из Барнаула.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемый заключён под стражу. Деньги возвращены пострадавшей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресекли деятельность ОПГ, похищавшей выплаты участникам СВО.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+