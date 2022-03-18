Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2022 17:39  [3] Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 17:30  [18] Нижегородец Кирилл Непомилуев представил Владимиру Путину предложения по поддержке IT-специалистов
20 апреля 2022 17:14  [35] Пасхальные богослужения пройдут 23 и 24 апреля в почти 70 храмах Нижнего Новгорода
20 апреля 2022 16:57  [49] Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 16:30  [113] Туроператоры из 12 регионов России составят экскурсионные маршруты по Нижнему Новгороду
20 апреля 2022 16:12  [101] Подрядные организации в Нижнем Новгороде приступили к ремонту детских площадок после зимы
20 апреля 2022 15:10  [270] Уроженец Арзамасского района погиб во время спецоперации на Украине
20 апреля 2022 15:05  [147] Более 400 тысяч га планируется засеять зерновыми в рамках посевной кампании в Нижегородской области
20 апреля 2022 14:34  [270] Отопление в Нижнем Новгороде планируется отключить 24-25 апреля
20 апреля 2022 14:23  [165] Восемь мостов затоплено в Нижегородской области из-за паводка
Общество

Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде

20 апреля 2022 17:39  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, увеличение финансирования связано с вводом в эксплуатацию порядка 50 новых общественных пространств. На содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде направлено 750 млн рублей из областного бюджета и 250 млн рублей из городского бюджета.

Эти средства будут распределены на содержание объектов озеленения, устройство и содержание цветников, вырубку деревьев и кустарников, негарантийный ремонт объектов ФКГС, содержание фонтанов, содержание и ремонт пляжей, а также на содержание Волжско-Окских склонов.

По словам председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Карима Ибрагимова, за счет бюджетных субсидий бюджет на содержание увеличился почти в 3 раза, что является рекордным показателем для города.

Также на заседании директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов рассказал, что в рамках месячника по благоустройству из Нижнего Новгорода вывезено уже более 34 тыс. кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph