Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 1 млрд рублей выделено на содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, увеличение финансирования связано с вводом в эксплуатацию порядка 50 новых общественных пространств. На содержание общественных пространств в Нижнем Новгороде направлено 750 млн рублей из областного бюджета и 250 млн рублей из городского бюджета.

Эти средства будут распределены на содержание объектов озеленения, устройство и содержание цветников, вырубку деревьев и кустарников, негарантийный ремонт объектов ФКГС, содержание фонтанов, содержание и ремонт пляжей, а также на содержание Волжско-Окских склонов.

По словам председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Карима Ибрагимова, за счет бюджетных субсидий бюджет на содержание увеличился почти в 3 раза, что является рекордным показателем для города.

Также на заседании директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов рассказал, что в рамках месячника по благоустройству из Нижнего Новгорода вывезено уже более 34 тыс. кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора.