Противоклещевая обработка началась в парках и скверах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Противоклещевая обработка началась в парках и скверах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

Согласно информации, сегодня для посетителей закрыт Центральный автозаводский парк и парк 777-летия Нижнего Новгорода. На 40 га территории парков идет акарицидная обработка.

"Глава города Юрий Шалабаев принял решение о выделении необходимого финансирования для акарицидной обработки всех общественных пространств, парков, скверов на территории Нижнего Новгорода и Автозаводского района, в частности. На сегодняшний день мы приступаем к обработке парка, далее в короткий промежуток времени обработаем всю территорию Автозаводского района - это более 90 га озелененных территорий – для того, чтобы наши жители, отдыхая с детьми, могли чувствовать себя спокойно", - отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.

Противоклещевая обработка пройдет во всех парках, скверах, общественных пространствах Нижнего Новгорода. Для этого из городского бюджета выделены необходимые средства. Только в Автозаводском районе обработают 29 скверов, общественных пространств, детских площадок. Кроме того, будет проведена гербицидная и дератизационная обработка.

"Клещи замечательно перезимовали, так как в этом году они очень рано начали активную деятельность, в конце марта уже были обращения жителей. Клещей уже достаточно много", - рассказал представитель дезинфекционной компании Григорий Коробков.

Специалисты по дезинфекции вернутся через несколько дней в парк, выполнят контрольные тесты для проверки эффективности акарицидной обработки.

Как сообщили в администрации Ленинского района, в ближайшее время планируется противоклещевая обработка зеленых насаждений на территории вокруг Силикатного озера, зоны отдыха на реке Ока, бульваре Заречный, сквере "Техноткань", сквере на ул. Премудрова у ДК Красная Этна, сквере "Труженикам тыла". Обработка от горностаевой моли планируется на ул. Адмирала Макарова и пр. Ленина. Площадь обработки составит порядка 19 га.

В Приокском районе в весенний период пройдут акарицидная и дератизационная обработки на 16 га территории: вдоль проезда у дома 1 и за домами 2,7,7/1,7/2 по улице Цветочной, а также на участке до границы с Советским районом. Кроме того, будут захвачены участки от дома 30а по Анкудиновскому шоссе до поворота на улицу Академика Сахарова, территорию вокруг магазина "Магнит" (улица Цветочная, 12) и газоны вдоль дороги на улице Академика Сахарова. Обработка затронет и территорию вдоль ограждения от дома 16 до дома 8 по улице Кемеровская.

В Нижегородском районе подрядная организация планирует провести акарицидную обработку центральных и наиболее посещаемых общественных пространств в конце апреля. Среди них: площадь Минина, Нижне-Волжская набережная, Александровский сад, сквер им. А.М. Горького, набережная Федоровского, Лопатинский овраг, сквер Интернационалистов, Звездинский сквер и др. Всего планируется обработать более 45 гектаров территории.

До конца мая все объекты озеленения Канавинского района должны пройти противоклещевую обработку. Также будут проводиться работы по дератизации и гербицидной обработке. Всего за апрель и май планируется обработать более 27 гектаров объектов озеленения. Особое внимание уделят детским площадкам в зеленых зонах.

В Сормовском районе от клещей и грызунов будут обрабатывать скверы имени Валерия Иконникова, имени Ленинского Комсомола по ул.Планетной, на бульваре Юбилейном, на площади Буревестника, имени дважды героя Советского Союза В.Г. Рязанова по ул. Шимборского, на ул.Н.Рыбакова, на пр.Кораблестроителей, перед д.1-9,11а, у д.2 по ул.Павла Мочалова и д.164 по ул.Коминтерна, между д.18,20,21,28 по ул.В. Революции, по ул. Павла Мочалова, "Дружба" по ул. Исполкома, по ул. Культуры у д.2-4, пр. Кораблестроителей, вдоль жилых домов № 22-36, по ул.Коминтерна,д.250, на пр.70 лет Октября, "Сосны".

Кроме того, акарицидная и дератизационная обработка пройдет на озелененной территории по ул.Федосеенко (военный городок), территории, прилегающей к озеру Пестичному, зеленой зоне вдоль речки Параши по ул.Н. Рыбакова, газоне между д.12,11,13 б-р Юбилейный, территории прилегающей к озеру Силикатному, береговой зоне реки Параши (в торце домов № 15,27,28,29,по ул. Федосеенко), береговой зоне реки Параши (за д.14 по ул.Коммуны), в Копосовской Дубраве, на бульваре Победы, в зеленой зоне за д.23 по ул.Зайцева, а также на рекреационно-природной территории, прилегающей к озеру Лунское (со стороны пляжной зоны). Общая площадь обработки составит 402 903 кв. м.

В Советском районе дератизация пройдет в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина. Акарицидную обработку проведут в сквере по ул. Бекетова, д 38 (за развлекательным комплексом "Победа"), в сквере 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием Гимназии №53), в сквере на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова, сквере на пр. Гагарина, сквере в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у дома культуры "Звезда"), Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, сквере на ул. Моховая.

Также обработку проведут на общественных пространствах Московского района.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей в Нижегородской области увеличилось до семи.