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Более 400 муниципальных объектов незавершенного строительства насчитывается в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.
Согласно информации, общая сумма понесенных затрат от незавершения строительство 425 муниципальных объектов составляет 37 млрд рублей.
По словам председателя постоянной комиссии Кирилла Лазорина, какие-то объекты могут быть достроены или приватизированы, а другие целесообразнее снести с целью дальнейшего использования земельного участка.
По итогам рассмотрения вопроса депутаты приняли решение о необходимости доработать предложенный администрацией города порядок списания муниципальных недостроев и рассмотреть новый вариант на следующем заседании.
Также депутаты поддержали продажу городской доли в здании ярмарочной гостиницы Ермолаевых, что позволит привлечь в бюджет не менее 39 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.
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