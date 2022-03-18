Более 400 муниципальных объектов незавершенного строительства насчитывается в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 400 муниципальных объектов незавершенного строительства насчитывается в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Согласно информации, общая сумма понесенных затрат от незавершения строительство 425 муниципальных объектов составляет 37 млрд рублей.

По словам председателя постоянной комиссии Кирилла Лазорина, какие-то объекты могут быть достроены или приватизированы, а другие целесообразнее снести с целью дальнейшего использования земельного участка.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты приняли решение о необходимости доработать предложенный администрацией города порядок списания муниципальных недостроев и рассмотреть новый вариант на следующем заседании.

Также депутаты поддержали продажу городской доли в здании ярмарочной гостиницы Ермолаевых, что позволит привлечь в бюджет не менее 39 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.