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Общество

Покраска остановочных павильонов началась в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству

21 апреля 2022 18:16  [29] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Покраска остановочных павильонов началась в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, в Канавинском районе на улице Генерала Зимина идет очистка колодцев, а по улицам Карла Маркса, Стрелке, Сергея Акимова, Кузбасской, Московском шоссе очищают прибордюрные полосы. Сбор мусора и ремонт тротуара проходит на улице Стрелка, воду откачивают на улице Сергея Акимова и Зеленодольской, а также в микрорайоне Гордеевский. На Канавинском мосту окрасили бортовой камень, а на Метромосту очистили осевые полосы.

В Автозаводском районе на ул. Юлиуса Фучика и Монастырке идет покраска остановочных павильонов, а на ул. Строкина очищают дождеприемные колодцы. Мусор после субботников вывозят на ул. Краснодонцев, Дьяконова, ручная расчистка прибордюрных полос идет на ул. Ватутина, Героя Поющева, Космической и других.

В порядок были приведены Нижне-Волжская набережная, Похвалинский съезд, пер. Холодный, набережная Федоровского, улицы Добролюбова, Октябрьская, Заломова, Маслякова, Малая Покровская, Студеная, Короленко, Славянская, Новая, Ильинская, а также микрорайоны Верхние Печеры, Усиловский, Деловая – Родионова в Нижегородском районе.

Как рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, на улицах Федосеенко, Баренца, проспекте Кораблестроителей были очищены прибордюрные полосы. Сбор мусора прошел на ул. Свободы, Ясной, Ужгородской, а в Центре Сормова и улицах балахнинской трассы покрасили газонные ограждения, скамейки, урны и остановочные павильоны.

Работы по окрашиванию ограждений и урн начались на улицах Ванеева, Бекетова и на проспекте Гагарина в Советском районе. Также очистка прибордюрных полос продолжается на улицах Штеменко, Н.Сусловой и на бульваре 60-летия Октября.

Поливомоечные машины начали работу на проспекте Гагарина и на улице Академика Сахарова в Приокском районе. Очистка прибордюрных полос ведется на окружной Щербинки-1, на транспортной развязке на проспекте Гагарина - улице Ларина, в микрорайонах Суриковский и Щербинки-2. 

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, продолжается восстановление асфальта на ул. Красных Зорь, 24. Демонтируются ограждения безопасности на ул. Куйбышева и ведутся работы по помывке колесоотбойного бруса на Московском шоссе, проезде Бурнаковском. На ул. Гвардейцев обочины очищаются грейдером.

В Ленинском районе подрядные организации очищают прибордюрные полосы на ул. Подводников, Новикова-Прибоя и других . Также планируется очистка территории под колесоотбойником на улице Новикова-Прибоя, демонтаж ограждения на бульваре Заречный, фрезерование участков дорожного покрытия на улицах Адмирала Макарова и Даргомыжского.

Ранее сообщалось, что подрядные организации в Нижнем Новгороде приступили к ремонту детских площадок после зимы.

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Теги:
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