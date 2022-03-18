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Количество рейсов в Новосибирск из Нижнего Новгорода увеличится с мая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.
Согласно информации, с 4 мая авиакомпания "Сибирь" приступит к выполнению дополнительного перелета по маршруту "Нижний Новгород - Новосибирск".
Так, вылеты из Новосибирска запланированы по средам в 20:40, а прибытие в Нижний Новгород в 20:40 (по местному времени). Из нижегородской воздушной гавани вылеты будут проходить в этот же день в 21:40, прибытие аэропорт Толмачево - утром следующего дня в 05:20.
Ранее сообщалось, что ежедневные вылеты в Сочи из нижегородского аэропорта запланированы в мае.
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