Количество рейсов в Новосибирск из Нижнего Новгорода увеличится с мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество рейсов в Новосибирск из Нижнего Новгорода увеличится с мая. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, с 4 мая авиакомпания "Сибирь" приступит к выполнению дополнительного перелета по маршруту "Нижний Новгород - Новосибирск".

Так, вылеты из Новосибирска запланированы по средам в 20:40, а прибытие в Нижний Новгород в 20:40 (по местному времени). Из нижегородской воздушной гавани вылеты будут проходить в этот же день в 21:40, прибытие аэропорт Толмачево - утром следующего дня в 05:20.

Ранее сообщалось, что ежедневные вылеты в Сочи из нижегородского аэропорта запланированы в мае.